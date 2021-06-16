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Два российских подростка по очереди покончили с собой в одном и том же месте

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Фото: Максим Поляков / «Коммерсантъ»

​​В Липецкой области два подростка по очереди, с разницей в три дня, покончили с собой в одном и том же месте — на участке железной дороги возле железнодорожной станции. Об этом в своем Telegram-канале сообщает издание Baza.

Первый эпизод произошел 11 июня, тело 14-летней девушки обнаружили на железнодорожной станции Долгоруково. В ее телефоне следователи нашли предсмертное видео, в котором она призналась, что состоит в группе «Синий кит» и выполняла задания «куратора». В видеозаписи погибшая предупредила, что будет волна самоубийств.

Через три дня, 14 июня, на той же станции совершил самоубийство 16-летний подросток. По информации канала, он дружил с девушкой и винил себя, что не смог предотвратить ее поступок.

Следствие возбудило уголовное дело о доведении до самоубийства двух лиц.

Ранее сообщалось, что в Медвежьегорске погибла 17-летняя школьница. Девушка покончила с собой, незадолго до происшествия она рассказывала матери, что в учебном заведении велись разговоры о группе «Синий кит». Тело девушки нашли на железнодорожных путях.

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