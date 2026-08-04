Военные теробороны ВСУ подорвались на собственных минах при попытке бегства с позиций

Украинский дрон вывел бойцов теробороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) на минное поле при их попытке бежать с позиций. Об этом сообщает РИА Новости.

Источник в российских силовых структурах рассказал, что инцидент произошел в селе Бакшеевка Харьковской области.

«Часть военнослужащих 113-й бригады теробороны пытались сбежать из села Бакшеевка, однако подорвались на собственных минно-взрывных заграждениях. Характерно, что группа украинских солдат следовала за коптером своего подразделения, оператор которого вывел их на минное поле», — отметил информатор.

Ранее пленный из ВСУ Александр Борщук заявил, что побег с Украины нелегальными путями можно организовать за пять тысяч долларов. При этом никто не дает гарантий, что «покупатель» услуги сможет успешно пересечь границу.