Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
07:20, 4 августа 2026 (обновлено: 07:27, 4 августа 2026)Бывший СССР

Стало известно о подрыве украинских военных на собственных минах

Военные теробороны ВСУ подорвались на собственных минах при попытке бегства с позиций
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

Украинский дрон вывел бойцов теробороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) на минное поле при их попытке бежать с позиций. Об этом сообщает РИА Новости.

Источник в российских силовых структурах рассказал, что инцидент произошел в селе Бакшеевка Харьковской области.

«Часть военнослужащих 113-й бригады теробороны пытались сбежать из села Бакшеевка, однако подорвались на собственных минно-взрывных заграждениях. Характерно, что группа украинских солдат следовала за коптером своего подразделения, оператор которого вывел их на минное поле», — отметил информатор.

Ранее пленный из ВСУ Александр Борщук заявил, что побег с Украины нелегальными путями можно организовать за пять тысяч долларов. При этом никто не дает гарантий, что «покупатель» услуги сможет успешно пересечь границу.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    Последние новости

    БПЛА атаковали Ленинградскую область. Есть пострадавший, повреждена складская зона. Что известно?
    Назван самый широкий участок буферной зоны у границы России
    Стало известно о подрыве украинских военных на собственных минах
    Сбежавшие из российского психдиспансера пациенты нашлись
    Объявлено о смерти пятерых человек при налете украинских БПЛА на Подмосковье
    Россиянам объяснили причины лихачества некоторых водителей на дорогах
    Знаменитый университет обвинили в сокрытии правды о легендарном чудовище
    Названы способные испортить оральный секс продукты
    В Госдуме предупредили россиян о мошеннической схеме опаснее телефонных звонков аферистов
    Николь Кидман и Сандра Буллок удивили фанатов внешностью на показе фильма
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok