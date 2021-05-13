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Учившийся вместе с напавшим на казанскую школу совершил суицид

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Фото: kazanfirst.ru

Бывший ученик колледжа ТИСБИ в Казани Данил А. год назад покончил с собой при странных обстоятельствах. В этом же заведении, но на курс старше, учился 19-летний Ильназ Галявиев, устроивший стрельбу в казанской гимназии. Об этом рассказала РЕН ТВ мать Данила Наталья.

По словам женщины, ее сын говорил те же слова, что и Галявиев: тоже «был одиночкой, оттолкнул всю семью». По данным RT, погибший также называл себя «богом» и с 14-летнего возраста пытался совершить самоубийство. Данил даже проходил лечение в психиатрической больнице. Его мать и отчим считали, что дело в девушке, с которой он встречался.

Наталья рассказала, что нашла в телефоне сына «определенные имена» и считает, что его что-то мучило. Теперь женщина просит следствие возобновить ее дело. По ее словам, теперь она точно знает, что все началось с группы «Синий кит», в которой ее сын состоял, когда ему было 13 лет.

Стрельба в школе №175 на улице Файзи в Казани произошла утром 11 мая. Погибли девять человек, 20 получили ранения. 12 мая Советский суд Казани арестовал обвиняемого в массовом убийстве Ильназа Галявиева на два месяца.

Ранее Следственный комитет России заявил о неадекватном поведении молодого человека, что препятствует проведению с ним следственных действий. У подозреваемого врачи диагностировали заболевание головного мозга. На протяжении последних месяцев, по словам родственников, он вел себя агрессивно и вспыльчиво. Галявиев также жаловался на сильные головные боли.

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