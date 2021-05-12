Устроившего стрельбу в школе Казани доставили в суд под усиленной охраной

Напавшего на школу в Казани Ильназа Галявиева доставили в зал судебного заседания для решения вопроса о его аресте. Ходатайство следствия об избрании меры пресечения подозреваемому в массовом убийстве рассматривается в Советском суде Казани. Видео публикует Telegram-канал Mash.

На кадрах видна усиленная охрана, которая заводит в зал 19-летнего фигуранта дела. Два силовика прикованы к нему наручниками с двух сторон. Галявиева помещают в стеклянный аквариум, но там он остается в наручниках в сопровождении конвоиров.

Ранее 12 мая Следственный комитет России заявил о неадекватном поведении молодого человека, что препятствует проведению с ним следственных действий. У подозреваемого врачи диагностировали заболевание головного мозга. На протяжении последних месяцев, по словам родственников, он вел себя агрессивно и вспыльчиво. Галявиев также жаловался на сильные головные боли.

Стрельба в школе №175 на улице Файзи в Казани произошла утром 11 мая. Изначально сообщалось, что в нападении участвовали два человека, однако позже Национальный антитеррористический комитет (НАК) опроверг эту информацию. В результате, по последним данным, погибли девять человек, в том числе семь детей. Более 20 человек пострадали.

Ильназ Галявиев начал готовить атаку на учебное заведение с февраля, для чего приобрел в Йошкар-Оле огнестрельное оружие и создал Telegram-канал, где писал о своих намерениях.