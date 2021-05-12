Генерал ФСБ объяснил бездействие прохожих при виде напавшего на казанскую школу

Генерал-майор ФСБ в отставке Александр Михайлов объяснил, почему прохожие бездействовали, когда увидели на улице с оружием 19-летнего Ильназа Галявиева, устроившего стрельбу в казанской школе. По его словам, люди не отреагировали из-за страха, равнодушия, невнимательности и недоверия к правоохранительным органам, сообщает РИА Новости.

Михайлов считает, что не каждый россиянин, увидев человека с ружьем, подумает, что оно настоящее, а его обладатель имеет криминальные намерения. «У нас сегодня каждый сам за себя. Все живут по принципу "авось пронесет". По этому принципу живут и рядовые граждане, и сотрудники правоохранительных органов, и частные охранные предприятия», — заявил генерал-майор ФСБ в отставке.

Утром 11 мая в школе №175 на улице Файзи в Казани произошла стрельба. Бывший ученик школы пришел в учебное заведение и открыл стрельбу. В результате погибли семь восьмиклассников и две учительницы, более 20 человек получили ранения различной степени тяжести. Дети пытались спастись, выпрыгивая из окон. Силовики задержали 19-летнего Ильназа Галявиева.

Ранее в квартире Галявиева провели обыск. По его итогам стало известно, что в помещении, где проживал нападавший, хранилось пять упаковок селитры, бутылка с настойкой лекарства «Мухомор», одна упаковка силикагеля, алюминиевая пудра, весы, часовой механизм, гвозди, Коран, некие видеозаписи. Кроме того, в одной из комнат обнаружили коробки из-под патронов и обгоревшую дверь, которую Галявиев поджег перед уходом. Вдобавок представители правоохранительных органов нашли в квартире оружейный сейф, коробку из-под дробовика, охотничий билет, разрешение на оружие и килограммы аммиачной селитры.