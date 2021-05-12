Стали известны результаты обыска в квартире напавшего на школу в Казани

В квартире Ильназа Галявиева, расстрелявшего школьников и учителей в казанской школе, был проведен обыск. Результаты следственных мероприятий и соответствующие фото опубликовал Telegram-канал Life Shot.

В частности, по их итогам стало известно, что в помещении, где проживал нападавший, хранилось пять упаковок селитры, бутылка с настойкой лекарства «Мухомор», одна упаковка силикагеля, алюминиевая пудра, весы, часовой механизм, гвозди, Коран, некие видеозаписи.

Кроме того, в одной из комнат обнаружили коробки из-под патронов и обгоревшую дверь, которую Галявиев поджег перед уходом. Вдобавок представители правоохранительных органов нашли в квартире оружейный сейф, коробку из-под дробовика, а также охотничий билет, разрешение на оружие и килограммы аммиачной селитры.

Ранее 12 мая сообщалось, что уполномоченный при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова обратится в Роскомнадзор для проверки активности в социальных сетях Галявиева. Она также попросит проверить безопасность школ Татарстана.

Стрельба в школе №175 на улице Файзи в Казани произошла утром 11 мая. Изначально сообщалось, что в нападении участвовали два человека, однако позже Национальный антитеррористический комитет опроверг эту информацию. В результате, по последним данным, погибли девять человек, в том числе семь детей. Более 20 человек пострадали.