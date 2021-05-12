Кузнецова попросит Роскомнадзор проверить социальные сети стрелявшего в Казани

Уполномоченный при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова обратится в Роскомнадзор для проверки активности стрелявшего в казанской школе в социальных сетях. Она также попросит проверить безопасность школ Татарстана. Об этом омбудсмен сообщила на своей странице в Facebook.

«Преступник опубликовал угрозы в социальной сети? Должен работать новый федеральный закон о премодерации информации. Приобрел оружие — законно? Нужно проверить. Почему был отчислен? Работали с ним специалисты?», — отметила она. По словам Кузнецовой, в Татарстане около 1400 школ, а психологов в них 576.

Также омбудсмен обратила внимание на вопрос охраны образовательных учреждений. «В регионе более 1800 зданий общеобразовательных организаций, а имеют охрану только 1605», — написала она.

Ранее премьер-министра Татарстана Лейла Фазлеева заявила, что действия учителей при стрельбе в школе в Казани были правильными, ученики помогали учителям, знали правила поведения при ЧП.

Стрельба в школе №175 на улице Файзи в Казани произошла утром 11 мая. Изначально сообщалось, что в нападении участвовали два человека, однако позже Национальный антитеррористический комитет (НАК) опроверг эту информацию. В результате, по последним данным, погибли девять человек, в том числе семь детей. Более 20 человек пострадали.