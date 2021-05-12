Россия
 
Последние новости
В росте цен на продукты в России обвинили жадность
Избитый директор «Спартака» по связям с общественностью обратился к фанатам
Бастрыкин решил лично осмотреть подвергшуюся нападению казанскую школу
Российский эксперт назвала легкий способ продлить молодость
Россиян предупредили о рисках при покупке квартир по популярной схеме
Россиянам решили возвращать деньги за поездки по стране до конца года
Неизвестные помешали эвакуатору забрать Mercedes Медведчука
Названа выделенная на поддержку россиян в пандемию сумма
Героиня реалити-шоу повторила видео из TikTok и попала в больницу
«Резистор» российского «Адмирала Кузнецова» недоиспытают
Новости партнеров
Прослушать новость

Число пострадавших при стрельбе в казанской школе снова выросло

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Число пострадавших при стрельбе в казанской школе №175 снова выросло. По последним данным, 23 человека госпитализированы. Об этом рассказала заместитель премьер-министра Татарстана Лейла Фазлеева, передает ТАСС.

По ее словам, в больницах города сейчас находится 23 человека — 20 несовершеннолетних и трое взрослых. Ранее была официальная информация только о 21 пострадавшем.

Ранее стало известно, что 12 мая объявлено в Татарстане днем траура. Похороны погибших состоятся в ближайшее время.

После стрельбы в школе мэр Казани Ильсур Метшин назвал произошедшее терактом. «Террористический акт, направленный против детей, — самое подлое, самое низкое, что можно себе представить. Наши сердца сегодня полны скорби и сострадания», — заявил он.

ЧП произошло в казанской школе утром во вторник, 11 мая. После этого там прогремел взрыв. На месте происшествия задержали 19-летнего Ильназа Галявиева. Он расстрелял семерых восьмиклассников и смертельно ранил учительницу, после чего сам сдался полиции. По последним данным, всего погибли девять человек.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Названа дата похорон погибших при стрельбе в казанской школе
Мэр Казани назвал массовое убийство в школе терактом
Число погибших при стрельбе в казанской школе увеличилось до 10
Восстановлена хронология массового убийства в казанской школе