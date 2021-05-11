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Число погибших при стрельбе в казанской школе увеличилось до 10

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Фото: Максим Боговид / РИА Ноовости

Число погибших при стрельбе в казанской школе №175 увеличилось до 10. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

Ранее сообщалось, что, по официальным данным, погибли семь школьников и учительница. Известно, что двое погибших детей разбились после падения из окна третьего этажа. Шесть школьников были доставлены в больницу в крайне тяжелом состоянии. Как уточнили в пресс-службе президента Татарстана, 18 детей и трое взрослых пострадали в результате стрельбы в школе.

Стрельба в школе №175 на улице Файзи в Казани произошла утром 11 мая, нападение совершили двое вооруженных молодых людей. Одного из них, 19-летнего Ильназа Г., задержали, второго ликвидировали. Позднее был задержан предполагаемый пособник стрелков — 41-летний Рамиль М. По данным СМИ, некий Ильназ Галявиев вел Telegram-канал, в котором в том числе угрожал «убить огромное количество биомусора» и совершить самоубийство.

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родственникам погибших детей. 12 мая объявлено в Татарстане днем траура. Следственный комитет возбудил дело по статье о массовом убийстве.

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