После стрельбы в школе Казани возбудили дело о массовом убийстве

Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело после стрельбы в школе №175 Казани. Об этом сообщает ТАСС.

Расследование ведется по статье о массовом убийстве.

Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил передать материалы дела в Главное следственное управление центрального аппарата из республиканского управления ведомства для дальнейшего расследования.

По предварительным данным следствия, вооруженный молодой человек ворвался в школу и открыл там стрельбу. Он задержан, его личность установлена — это местный житель 2001 года рождения.

По указанию Бастрыкина, на место происшествия выехали криминалисты и сотрудники Главного управления криминалистики с необходимой техникой для поиска и фиксации всех следов совершенного преступления.

ЧП произошло утром в школе на улице Файзи в Казани. Сообщалось, что в нападении участвовали двое молодых людей: они зашли в учебное заведение с оружием и начали стрелять. Один из стрелков, 19-летний Ильназ Г., выпрыгнул из окна и был задержан, второй был ликвидирован силовиками. Позже правоохранители также задержали предполагаемого пособника стрелков — 41-летнего Рамиля М. При этом Национальный антитеррористический комитет (НАК) опроверг информацию о двух участниках вооруженного нападения на школу.

По последним данным, в ходе стрельбы в школе погибли семь детей и учительница, пострадали 20 человек.