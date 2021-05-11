Стало известно о крайне тяжелом состоянии шести учеников казанской школы

Шесть из госпитализированных после стрельбы в казанской школе детей находятся в тяжелом состоянии, им проводят операции. Об этом сообщил Минздрав Татарстана, передает ТАСС.

По данным ведомства, всего поступили 18 детей. Остальные получили раны, переломы и ушибы, их осматривают врачи.

О стрельбе в школе №175 в Казани стало известно утром 11 мая. По официальным данным, погибли семь школьников и учительница, пострадали еще 20 человек. Известно, что двое из погибших детей разбились, выпрыгнув из окна третьего этажа.

Сообщалось, что в нападении участвовали двое вооруженных молодых людей. Одного из них, 19-летнего Ильназа Г., задержали, второго ликвидировали. Позднее был задержан предполагаемый пособник стрелков — 41-летний Рамиль М. По данным СМИ, мужчина по имени Ильназ Галявиев вел Telegram-канал, в котором в том числе угрожал «убить огромное количество биомусора» и совершить суицид.

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родственникам погибших детей. 12 мая объявлено в Татарстане днем траура.