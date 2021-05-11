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Напавший на школу в Казани несколько раз написал о планах устроить стрельбу

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Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Один из стрелявших в школе в Казани, предположительно, несколько раз писал о планах напасть на учебное заведение в Telegram. Канал вероятного нападавшего обнаружила радиостанция «Говорит Москва».

Как утверждает радиостанция, автора канала зовут Ильназ Галявиев. На опубликованных скриншотах видны угрозы «убить огромное количество биомусора» и совершить суицид. В канале также есть фотографии мужчины с лицом, скрытым маской.

Утром 11 мая двое мужчин с оружием зашли в школу на улице Файзи и открыли стрельбу, после чего один из них выпрыгнул из окна, другой остался в здании. Как сообщили в пресс-службе президента Татарстана, погибли семь детей и учительница, пострадали 20 человек. Известно, что двое из погибших детей разбились, выпрыгнув из окна третьего этажа.

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