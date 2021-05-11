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В Казани усилили меры безопасности во всех учебных заведениях после стрельбы

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Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

В Казани после стрельбы в одной из школ усилили меры безопасности во всех учебных заведениях. Об этом сообщается в Instagram-аккаунте мэрии города.

«По всем учебным заведениям Казани усилены меры безопасности», — говорится в сообщении. В разговоре с ТАСС местные власти сообщили, что входы во все учебные заведения города ограничены, дано соответствующее распоряжение.

Кроме того, в мэрии уточнили, что эвакуированные дети находятся в соседнем детском саду.

ЧП произошло в гимназии на улице Файзи утром 11 мая. В школу зашли двое мужчин с оружием и открыли стрельбу. Один из стрелков выпрыгнул из окна, другой остался в здании. Сообщалось об одном погибшем.

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