Стало известно о семи заложниках в школе в Казани

Второй из напавших на школу в Казани удерживает внутри здания около шести-семи человек. Об этом сообщает Telegram-канал Life Shot.

Личность второго напавшего еще не установлена. Полиция начала штурм, уточняет РЕН ТВ в своем Telegram-канале.

Нападение на школу в Казани произошло утром, 11 мая. Известно, что неизвестные открыли огонь в образовательном учреждении, погибли, по последним данным, 13 человек.

Личность одного из нападавших уже установлена. Им оказался 19-летний Галявиев Ильназ Ренатович.