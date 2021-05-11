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Личность одного из стрелков в казанской школе установили

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Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Личность одного стрелка, открывшего огонь в казанской школе, установили. Им оказался 19-летний Галявиев Ильназ Ренатович, сообщает издание Baza в своем Telegram-канале.

Ранее сообщалось, что в результате стрельбы погибли девять человек. Среди погибших — семь восьмиклассников и учительница. Десять человек получили ранения разной степени тяжести.

ЧП произошло в учебном заведении на улице Файзи во вторник утром 11 мая. В школу зашли двое мужчин с оружием и открыли стрельбу. Один из стрелков был задержан, второй остается в здании. Известно, что один из устроивших стрельбу ученик школы.

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