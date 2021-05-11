Появилось видео эвакуации детей после стрельбы в российской школе

Детей выводят из школы в Казани, где неизвестные открыли стрельбу. Кадры эвакуации учеников опубликовал Telegram-канал «112».

На кадрах видно, что люди столпились у здания учебного заведения во время эвакуации, к школе также подъехали машины скорой помощи.

По информации источника РИА Новости в экстренных службах, обстоятельства инцидента выясняются. Согласно предварительной информации, стрельба произошла в школе №175, которая находится на улице Файзи.

Ранее стало известно, что в школе Казани неизвестные открыли стрельбу. В здание зашли двое мужчин с оружием и открыли стрельбу. Один из стрелков выпрыгнул из окна, второй остается в здании. Один человек погиб, один ранен.