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Власти отреагировали на стрельбу в школе в Казани

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Кадр: Telegram-канал 112

По предварительной информации, во время стрельбы в школе в Казани дети не пострадали. Об этом рассказали в Министерстве образования Татарстана, сообщает ТАСС во вторник, 11 мая.

«Насколько я знаю, среди пострадавших детей нет. Детей эвакуируют», — заявили в пресс-службе ведомства, добавив, что учебное заведение рассчитано на одну тысячу учеников.

ЧП произошло в учебном заведении на улице Файзи утром 11 мая. В школу зашли двое мужчин с оружием и открыли стрельбу. Один из стрелков выпрыгнул из окна, второй остается в здании. Сообщается, что есть погибшие и раненые.

К школе вызвали медиков, полицию и спасателей.

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