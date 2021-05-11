Детей начали эвакуировать после стрельбы в российской школе

В Казани начали эвакуировать детей после стрельбы в школе. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах.

В министерстве образования Татарстана сообщили ТАСС, что пострадавших среди детей нет. Там подтвердили, что в настоящий момент проводится эвакуация.

На место происшествия направили более 20 бригад скорой помощи, уточнили РИА Новости в региональном Минздраве.

ЧП произошло в гимназии на улице Файзи утром 11 мая. В школу зашли двое мужчин с оружием и открыли стрельбу. Один из стрелков выпрыгнул из окна, другой остался в здании. Сообщалось об одном погибшем.