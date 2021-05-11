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Президент Татарстана отправился на место ЧП в казанской школе

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Рустам Минниханов (в центре)
Рустам Минниханов (в центре)
Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Президент Татарстана Рустам Минниханов отправился на место ЧП в казанской школе, где произошла стрельба. Об этом во вторник, 11 мая, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря главы региона.

Представитель руководителя республики не привела никаких подробностей.

Также на место происшествия уже прибыл глава регионального минздрава Марат Садыков. В ведомстве отметили, что к школе отправлены 21 бригада городской скорой помощи и медики Республиканского центра медицины катастроф.

Ранее появились подробности об устроивших стрельбу в учебном заведении. По словам источника журналистов в администрации школы, подросток, являющийся одним из ее учеников, пронес оружие в здание и начал стрелять по одноклассникам.

Также сообщалось, что в результате стрельбы погибли девять человек. Среди них — семь восьмиклассников и одна учительница. Еще десять человек получили ранения разной степени тяжести.

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