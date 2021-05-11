Появились подробности об устроивших стрельбу в школе Казани

Появились подробности об устроивших стрельбу в школе №175 Казани. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в администрации учебного заведения.

По его словам, один из учеников школы пронес оружие в здание учебного заведения и начал стрелять по одноклассникам.

Задержан 19-летний Ильназ Г., сообщает издание Baza в своем Telegram-канале. Он сообщил, что по адресу своей прописки заложил бомбу.

Ранее 11 мая сообщалось, что в школу пришли двое молодых людей и открыли стрельбу. Один из них успел выпрыгнуть в окно, но был задержан.