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Ученица описала начало стрельбы в российской школе

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Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Первые выстрелы в казанской школе начались в 9:40, один человек пронес в здание оружие и начал стрелять. Об этом Telegram-каналу «Подъем» сообщила одна из учениц, которая стала свидетельницей происшествия.

«Во время нападения я с классом находилась на уроке. Примерно в 9:40 начались какие-то взрывы. Нам сказали сидеть тихо. И потом нас вывели», — отметила она. По ее словам, один класс взорвали, много пострадавших.

Ранее стало известно, что утром во вторник, 11 мая, в одной из школ Казани произошла стрельба. Экстренные службы выехали в учебное заведение №175, расположенное на улице Файзи: по предварительным данным, туда зашел неизвестный с оружием и открыл огонь.


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