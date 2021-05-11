Ученица описала начало стрельбы в российской школе

Первые выстрелы в казанской школе начались в 9:40, один человек пронес в здание оружие и начал стрелять. Об этом Telegram-каналу «Подъем» сообщила одна из учениц, которая стала свидетельницей происшествия.

«Во время нападения я с классом находилась на уроке. Примерно в 9:40 начались какие-то взрывы. Нам сказали сидеть тихо. И потом нас вывели», — отметила она. По ее словам, один класс взорвали, много пострадавших.

Ранее стало известно, что утром во вторник, 11 мая, в одной из школ Казани произошла стрельба. Экстренные службы выехали в учебное заведение №175, расположенное на улице Файзи: по предварительным данным, туда зашел неизвестный с оружием и открыл огонь.



