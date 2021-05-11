Появилась фотография стрелка из школы в Казани

Фотография одного их предполагаемых стрелков, устроивших захват людей и взрыв в школе №175 Казани, появилась в сети. Ее публикует Telegram-канал «Еду в Татарстан».

На снимке показан молодой человек в брюках и с голым торсом, привязанный к металлическим решеткам в камере. На его теле заметны следы крови. Позади него стоят, предположительно, работники силовых структур и пострадавшие жители Казани.

Задержанным оказался 19-летний Галявиев Ильназ Ренатович. По данным Baza, он расстрелял семерых восьмиклассников и смертельно ранил учительницу. Он также заявил, что в его доме заложена бомба.

Ранее стало известно о ликвидации второго стрелка. Его заблокировали на четвертом этаже школы. Он держал в заложниках 6-7 человек.

ЧП произошло в казанской школе утром во вторник, 11 мая.