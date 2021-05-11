Россия
 
Последние новости
Число погибших в результате стрельбы в школе Казани выросло
Мэрия Казани опровергла информацию о стрельбе в еще одной школе
Комментатор «Матч ТВ» обвинил футболиста «Химок» в помощи «Спартаку»
В России выявили 8115 новых случаев коронавируса
Появилось видео из школы Казани после стрельбы
В школе Казани ликвидировали второго стрелка
Глава Татарстана приехал на место ЧП в казанской школе
Звезда «Бригады» раскритиковал проведение парада Победы
Российский пилот разбился с возлюбленной на угнанном ради сюрприза самолете
Ученица описала начало стрельбы в российской школе
Новости партнеров

Появилась фотография стрелка из школы в Казани

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Фотография одного их предполагаемых стрелков, устроивших захват людей и взрыв в школе №175 Казани, появилась в сети. Ее публикует Telegram-канал «Еду в Татарстан».

На снимке показан молодой человек в брюках и с голым торсом, привязанный к металлическим решеткам в камере. На его теле заметны следы крови. Позади него стоят, предположительно, работники силовых структур и пострадавшие жители Казани.

Задержанным оказался 19-летний Галявиев Ильназ Ренатович. По данным Baza, он расстрелял семерых восьмиклассников и смертельно ранил учительницу. Он также заявил, что в его доме заложена бомба.

Ранее стало известно о ликвидации второго стрелка. Его заблокировали на четвертом этаже школы. Он держал в заложниках 6-7 человек.

ЧП произошло в казанской школе утром во вторник, 11 мая.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Власти отреагировали на стрельбу в школе в Казани
В результате стрельбы в школе Казани погибли девять человек
После стрельбы в школе Казани произошел взрыв
В школе Казани неизвестные открыли стрельбу