Задержан предполагаемый пособник устроивших стрельбу в школе Казани

В Казани задержан предполагаемый пособник молодых людей, устроивших стрельбу в школе №175. Об этом сообщает Telegram-канал LIFE SHOT.
По данным канала, задержанного зовут Рамиль М., ему 41 год.
В результате стрельбы в школе погибли семь детей и 16 получили ранения. Один из стрелков ликвидирован в ходе штурма, его сообщник задержан. О нем известно, что ему 19 лет, зовут Ильназ Г. Он учился в школе, где произошла стрельба, сообщает Telegram-канал «112». Учителя отзываются о нем плохо, Ильназ не отличался примерным поведением и хорошей учебой. После школы он ушел учиться в колледж.