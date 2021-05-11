Во всех школах Казани отменили занятия после стрельбы в школе №175. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на мэрию города.

«Занятия второй смены отменены сегодня во всех школах», — сказала собеседница агентства.

Во вторник утром ЧП произошло в учебном заведении на улице Файзи. В школу зашли двое молодых людей с оружием и открыли стрельбу. Один из стрелков выпрыгнул из окна, второй был ликвидирован силовиками.

К настоящему моменту известно о 13 погибших, 16 человек госпитализированы с ранениями. Двое детей выпрыгнули из окна третьего этажа во время стрельбы и погибли после падения.