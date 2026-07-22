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00:10, 22 июля 2026Бывший СССР

Пленный боец ВСУ рассказал о хаосе на позициях украинской армии

РИА Новости: ВСУ не среагировали на прорыв российских мотоциклистов
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Постоянные перемещения бригад и проблемы со снабжением привели к хаосу на позициях Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом рассказал пленный украинский боец Илья Лурин в беседе с РИА Новости.

По его словам, к нему на позицию регулярно заглядывали военнослужащие из 14-ой бригады ВСУ. Лурин отметил, что из-за хаоса украинские военные не среагировали на прорыв российских мотоциклистов.

«Нам вышли на рацию, сказали, что встречайте, в вашу сторону едут мотоциклы, мы выставились (...) Они, получается, (на расстоянии) метров 50-100 из кустов выскочили. Мы начали стрелять без толку, потому что не успели среагировать. Они проскочили, на нас вышли на рацию, накричали», — рассказал Лурин.

Ранее воевавший на стороне ВСУ наемник из Колумбии Стивен Сантьяго Кристанчо Варгас, который попал в плен на купянском направлении, рассказал, что у латиноамериканских бойцов были эпизоды конфликтов с украинскими командирами.

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