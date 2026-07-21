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23:35, 21 июля 2026 (обновлено: 23:45, 21 июля 2026)Бывший СССР

Экс-глава Минобороны Украины назвал стоящую перед новым главкомом ВСУ задачу

Федоров: Новый главком ВСУ Драпатый должен оправдать ожидания украинцев
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Экс-глава Минобороны Украины Михаил Федоров высказался о назначении нового главкома Вооруженных сил страны (ВСУ) Михаила Драпатова. Он поздравил военного и назвал стоящую перед ним задачу в своем Telegram-канале.

«Теперь высокие ожидания украинцев необходимо оправдать четким видением завершения войны, сильной командой и решительными действиями, направленными на сохранение жизней наших воинов, роботизацию фронта и нанесение асимметричных ударов», — высказался бывший министр обороны.

Ранее стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский предложил Федорову новый пост. Речь идет о должности во власти, которая «позволила бы объединить технологическую составляющую страны, обеспечить ее развитие», уточнил украинский лидер.

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