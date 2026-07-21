Экс-глава Минобороны Украины назвал стоящую перед новым главкомом ВСУ задачу

Федоров: Новый главком ВСУ Драпатый должен оправдать ожидания украинцев

Экс-глава Минобороны Украины Михаил Федоров высказался о назначении нового главкома Вооруженных сил страны (ВСУ) Михаила Драпатова. Он поздравил военного и назвал стоящую перед ним задачу в своем Telegram-канале.

«Теперь высокие ожидания украинцев необходимо оправдать четким видением завершения войны, сильной командой и решительными действиями, направленными на сохранение жизней наших воинов, роботизацию фронта и нанесение асимметричных ударов», — высказался бывший министр обороны.

Ранее стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский предложил Федорову новый пост. Речь идет о должности во власти, которая «позволила бы объединить технологическую составляющую страны, обеспечить ее развитие», уточнил украинский лидер.