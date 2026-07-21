В ВСУ раскритиковали работу Федорова на посту министра обороны

В силах логистики ВСУ заявили об ухудшении снабжения армии при Федорове

В период нахождения Михаила Федорова на посту министра обороны снабжение Вооруженных сил Украины (ВСУ) ухудшилось. Работу бывшего главы Минобороны Украины раскритиковало командование сил логистики ВСУ в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

«За первые шесть месяцев 2026 года (то есть когда должность главы Минобороны занимал Федоров — прим. «Ленты.ру») ситуация с обеспечением ВСУ ухудшилась, несмотря на новые технологические векторы в системе обеспечения: цифровизацию и громкие анонсы закупок», — сказано в публикации.

Напрямую имя Федорова не называется. Позднее пост был удален со страницы командования сил логистики ВСУ.

15 июля министр обороны Украины Михаил Федоров был отправлен в отставку. Сообщалось, что одной из причин его увольнения являлись постоянные конфликты с главкомом ВСУ Александром Сырским. На фоне этого по всей стране начались массовые уличные протесты. Митингующие требовали отставки Сырского и возвращения Федорова на должность.