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00:35, 22 июля 2026 (обновлено: 00:47, 22 июля 2026)Россия

Рогозин высмеял назначение нового главкома ВСУ

Рогозин высмеял назначение нового главкома ВСУ Михаила Драпатого
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)
Дмитрий Рогозин

Дмитрий Рогозин. Фото: РИА Новости

Сенатор Дмитрий Рогозин в своем Telegram-канале высмеял назначение нового главкома Вооруженных сил Украины (ВСУ) Михаила Драпатого.

«Драпатый от слова "драпать"?», — задался вопросом он.

21 июля президент Украины Владимир Зеленский объявил, что новым главнокомандующим станет Михаил Драпатый. Он также добавил, что бывший главком ВСУ Александр Сырский обеспечил результаты Украины в защите Киева и прошел значительный путь, но нужен новый взгляд, который есть у Драпатого.

Ранее советник украинского главы по коммуникациям Дмитрий Литвин заявил о том, что Зеленский проводит решающие встречи.

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