Российский вратарь не пропустил ни одного мяча в матче Лиги чемпионов

Российский вратарь «Штурма» Даниил Худяков не пропустил в матче Лиги чемпионов с «Хартс»

Российский вратарь австрийского «Штурма» Даниил Худяков не пропустил ни одного гола в матче второго квалификационного раунда Лиги чемпионов с шотландским «Хартс». Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

На домашнем поле футболисты «Штурма» разгромили соперника со счетом 4:0. Худяков провел на поле весь матч. Ответная игра состоится 28 июля в Шотландии.

Победитель пары «Штурм» — «Хартс» в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов сыграет с сильнейшим в противостоянии турецкого «Фенербахче» и польского «Гурника». Первый матч, который прошел в Стамбуле, завершился победой турецкого коллектива со счетом 1:0.

Ранее российский футболист Алексей Батраков рассказал о своем отношении к телевизионным новостям. 21-летний полузащитник национальной сборной заявил, что не смотрит их.