Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Новости спорта
ВсеЧМ 2026СтавкиФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортЗОЖ и фитнесОлимпиада
17:55, 21 июля 2026 (обновлено: 18:00, 21 июля 2026)Спорт

Футболист сборной России рассказал об отношении к новостям по телевизору

Футболист сборной России Батраков признался, что не смотрит новости по телевизору
Владислав Уткин
Владислав Уткин

Фото: Александр Вильф / РИА Новости

Футболист сборной России Алексей Батраков рассказал об отношении к новостям по телевизору. Его слова приводит «Чемпионат».

«С этим никогда не дружил, не слушал. Не особо интересно», — заявил Батраков.

Также 21-летний полузащитник оценил происходящие в мире события. «Я привык не жаловаться на жизнь, довольствоваться тем, что у меня есть. Сейчас безумно счастлив — у меня прекрасная семья, друзья, собаки. Стараюсь ценить каждый момент», — сказал Батраков.

В середине июня Батраков, выступающий за «Локомотив», женился на экс-футболистке и ведущей клубного ТВ Ирине Подшибякиной. Свадьба обошлась в 15 миллионов рублей.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    Последние новости

    Мерц прокомментировал секретную российско-немецкую встречу по Украине
    Трамп объявил об ударе по предполагаемому новому ядерному объекту Ирана
    Турэксперт описал город в Азии фразой «превратился в российский курорт»
    В России порассуждали об ударе по Европе
    Ирина Хакамада показала внешность сына на фото
    Насильно мобилизованный украинский актер погиб на фронте
    Кроссовер Haval Jolion уступил многолетнее место лидера в российском сегменте SUV
    Жителям Крыма выплатят компенсации за отсутствие электричества
    В России высказались о сближении Азербайджана с Европой
    Трамп рассказал об «отчаянных просьбах» Ирана
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok