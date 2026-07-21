Футболист сборной России рассказал об отношении к новостям по телевизору

Футболист сборной России Батраков признался, что не смотрит новости по телевизору

Футболист сборной России Алексей Батраков рассказал об отношении к новостям по телевизору. Его слова приводит «Чемпионат».

«С этим никогда не дружил, не слушал. Не особо интересно», — заявил Батраков.

Также 21-летний полузащитник оценил происходящие в мире события. «Я привык не жаловаться на жизнь, довольствоваться тем, что у меня есть. Сейчас безумно счастлив — у меня прекрасная семья, друзья, собаки. Стараюсь ценить каждый момент», — сказал Батраков.

В середине июня Батраков, выступающий за «Локомотив», женился на экс-футболистке и ведущей клубного ТВ Ирине Подшибякиной. Свадьба обошлась в 15 миллионов рублей.