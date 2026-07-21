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23:45, 21 июля 2026 (обновлено: 00:26, 22 июля 2026)Мир

США отказались передавать Украине военную помощь на 400 миллионов долларов

Дурбин: Администрация США отказалась передавать Киеву военную помощь на $400 млн
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Дик Дурбин

Дик Дурбин. Фото: Elizabeth Frantz / Reuters

Администрация США отказалась передавать Украине военную помощь на 400 миллионов долларов. Об этом сообщил сенатор Дик Дурбин, пишет ТАСС.

Ранее Конгресс США утвердил дополнительную военную помощь Киеву. «Должен вам сказать, что план платежей говорит нам, чтобы мы были готовы расходовать эти средства в 29-м финансовом году. Это решение будет принимать новый президент [США], кто бы им ни стал», — сказал Дурбин.

21 июля сообщалось, что руководство Международного валютного фонда (МВФ) одобрило выдачу Украине нового кредитного транша финансовой помощи.

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