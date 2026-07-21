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03:43, 21 июля 2026Бывший СССР

Украине выделили почти 700 миллионов долларов

МВФ одобрил новый кредитный транш Украине в размере $690 млн
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Yuri Gripas / Reuters

Руководство Международного валютного фонда (МВФ) одобрило выдачу Украине нового кредитного транша финансовой помощи. Об этом сообщается на официальном сайте организации.

Утверждается, что исполнительный совет МВФ завершил обзор выполнения Киевом условий двухгодичной программы расширенного финансирования.

«[Это] дает возможность немедленного выделения очередного транша в размере 503 миллионов специальных прав заимствования, или около 690 миллионов долларов», — указано в заявлении организации.

Согласно расчетам ТАСС, основанным на данных Национального банка Украины, до конца текущего года Киев обязан перечислить Международному валютному фонду (МВФ) примерно 1,5 миллиарда долларов в счет погашения ранее полученных кредитов. Общая сумма долга Украины перед МВФ превышает 10 миллиардов долларов.

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