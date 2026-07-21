Продюсер назвал условие для полных залов на концертах Седоковой

Продюсер Рудченко посоветовал Анне Седоковой поработать над репутацией и новыми песнями

Продюсер Павел Рудченко высказался о потере популярности певицы Анны Седоковой. Его слова передает News.ru.

По его словам, Седоковой следует работать над своей репутацией и новыми песнями, чтобы вернуть былую популярность на фоне скандалов.

«Трагедия Яниса Тиммы может стать сильнейшим ударом по репутации Седоковой. Эта история порождает много хейта и негативных комментариев, что может сказываться на монетизации творчества. Люди перестают ходить на ее концерты», — отметил Рудченко.

Ранее Анна Седокова отменила концерт в Москве из-за проданных 38 билетов из 110 возможных. Сообщалось, что артистка могла заработать на выступлении миллион рублей.