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23:29, 21 июля 2026 (обновлено: 23:40, 21 июля 2026)Культура

Продюсер назвал условие для полных залов на концертах Седоковой

Продюсер Рудченко посоветовал Анне Седоковой поработать над репутацией и новыми песнями
Андрей Шеньшаков

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Продюсер Павел Рудченко высказался о потере популярности певицы Анны Седоковой. Его слова передает News.ru.

По его словам, Седоковой следует работать над своей репутацией и новыми песнями, чтобы вернуть былую популярность на фоне скандалов.

«Трагедия Яниса Тиммы может стать сильнейшим ударом по репутации Седоковой. Эта история порождает много хейта и негативных комментариев, что может сказываться на монетизации творчества. Люди перестают ходить на ее концерты», — отметил Рудченко.

Ранее Анна Седокова отменила концерт в Москве из-за проданных 38 билетов из 110 возможных. Сообщалось, что артистка могла заработать на выступлении миллион рублей.

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