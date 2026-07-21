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13:24, 21 июля 2026Культура

Анна Седокова не получила миллион рублей из-за полупустого зала

Shot: Анна Седокова отменила концерт в Москве из-за проданных 38 билетов из 110 возможных
Андрей Шеньшаков

Фото: Natalia Shatokhina / NEWS.ru / Globallookpress.com

Певица Анна Седокова отменила свое выступление в Москве из-за плохих продаж билетов. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По информации источника, команда артистки отменила выступление в столичном клубе Magnus Locus за несколько дней до выхода на сцену. Из 110 билетов на площадке было продано всего 38. Стоимость варьировалась от 5 до 13 тысяч рублей.

Уточняется, что полностью заполненный зал на концерте мог принести Анне около миллиона рублей. Организаторы рассматривают вариант переноса концерта на другую дату.

Ранее Седокова впервые рассказала о насилии со стороны экс-супруга Яниса Тиммы. Экс-солистка группы «ВИА Гра» заявила, что у бывшего мужа были проблемы с агрессией.

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