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13:19, 2 июля 2026Культура

Седокова впервые рассказала о насилии со стороны экс-супруга Яниса Тиммы

Певица Анна Седокова заявила, что у Яниса Тиммы были проблемы с агрессией
Ольга Коровина

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Певица Анна Седокова впервые рассказала о физическом насилии со стороны бывшего мужа — баскетболиста Яниса Тиммы. Об этом она написала в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Экс-солистка группы «ВИА Гра» заявила, что у Тиммы были проблемы с агрессией. По словам Анны, однажды в День святого Валентина он сильно ее избил, наутро артистке пришлось прятать синяки на лице от детей. Седокова подчеркнула, что Тимма просил прощения за свои действия, однако члены семьи стали его бояться.

Анна также опубликовала фото Яниса, спящего в ножом в руке, и заявила, что спортсмен кидался этим ножом в нее. В качестве подтверждения она показала дыры в стене, оставшиеся от бросков Тиммы.

«Мне повезло, что в эту ночь он заснул с ножом. Он кидался им в нас, но потом устал и заснул», — поделилась артистка.

Янис Тимма был найден без признаков жизни в Москве 17 декабря 2024 года. В хостеле баскетболист оставил записку для Анны Седоковой, с которой незадолго до этого развелся после четырех лет брака.

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