Следствие подтвердило самоубийство баскетболиста Тиммы

Следственная проверка подтвердила, что баскетболист Янис Тимма покончил с собой

Следственная проверка установила, что бывший муж певицы Анны Седоковой баскетболист Янис Тимма покончил с собой. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«Какие-либо другие версии не подтвердились», — заявил собеседник агентства.

На родине спортсмена в Латвии по факту случившегося возбуждено уголовное дело. Друг спортсмена Марк Пугачев рассказал, что стал свидетелем в деле и собирается дать показания против Седоковой.

Тимма был найден без признаков жизни в Москве 17 декабря. Перед кончиной баскетболист оставил записку Седоковой, с которой незадолго до этого они развелись после четырех лет брака.