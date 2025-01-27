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14:04, 27 января 2025Спорт

Следствие подтвердило самоубийство баскетболиста Тиммы

Следственная проверка подтвердила, что баскетболист Янис Тимма покончил с собой
Андрей Стрельцов
Андрей Стрельцов (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Следственная проверка установила, что бывший муж певицы Анны Седоковой баскетболист Янис Тимма покончил с собой. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«Какие-либо другие версии не подтвердились», — заявил собеседник агентства.

На родине спортсмена в Латвии по факту случившегося возбуждено уголовное дело. Друг спортсмена Марк Пугачев рассказал, что стал свидетелем в деле и собирается дать показания против Седоковой.

Тимма был найден без признаков жизни в Москве 17 декабря. Перед кончиной баскетболист оставил записку Седоковой, с которой незадолго до этого они развелись после четырех лет брака.

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