Mash: в Латвии возбудили дело по факту смерти экс-мужа Седоковой Яниса Тиммы

В Латвии возбудили дело по факту смерти экс-мужа певицы Анны Седоковой, баскетболиста Яниса Тиммы. Об этом сообщил друг спортсмена Марк Пугачев, слова которого приводит Telegram-канал Mash.

Пугачев заявил, что стал свидетелем в деле, возбужденным Следственным комитетом Латвии, и собирается дать показания против Седоковой. По информации источника, певица устроила заказное убийство из-за четырех московских квартир, которые купил Тимма за 180 миллионов рублей.

27 декабря в Риге прошли похороны Тиммы. Его бывшая супруга Седокова на церемонии прощания не присутствовала.

Тимма был найден мертвым в Москве 17 декабря. По имеющейся информации, причиной смерти 32-летнего спортсмена стало самоубийство. После этого певица попала в больницу с нервным срывом. Седокова и Тимма заключили брак в 2020 году и развелись в декабре 2024-го.