Бывший муж певицы Анны Седоковой, латвийский баскетболист Янис Тимма найден без признаков жизни в московском хостеле. СМИ пишут, что он тяжело переживал развод. «Лента.ру» рассказывает, что стало причиной кончины Тиммы и почему он развелся с Седоковой.

Причина смерти

По предварительным данным, спортсмен совершил самоубийство. Ему было 32 года. Тело Яниса Тиммы обнаружили между первым и вторым этажом в подъезде хостела «Апельсин», куда он заселился 14 декабря. Рядом лежал телефон, на заставке — номер певицы и адресованная ей просьба позвонить со словами «Спасибо тебе за все». На место вызвали скорую помощь.

На камеру попали последние минуты его жизни: Тимма долго ходил у подъезда дома на Звенигородском шоссе в Москве, пытался попасть внутрь и записывал голосовые сообщения.

Развод с Седоковой

Пара официально развелась 9 декабря, и, как пишут СМИ, это событие стало одной из причин эмоциональных проблем Тиммы. Под песни экс-супруги баскетболист выходил в прямой эфир в соцсетях и угрожал суицидом, если Седокова к нему не вернется. «Не верю ни единому твоему слову. Все, что мы строили, папа, мама, ты поменяла на деньги. Любовь без денег не существует», — писал он. При этом за день до смерти Тимма поздравил артистку с днем рождения.

Баскетболист Янис Тимма и певица Анна Седокова Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС

Издание Baza отмечало, что поклонники Тиммы выражали обеспокоенность его эмоциональным состоянием. Они обращали внимание на странное поведение баскетболиста во время прямых эфиров: он мог открыть окно и снимать вид из него или свои ноги, а иногда в кадре появлялись лекарства, сложенные горкой. На экране телевизора в это время был поставлен на паузу клип с участием Седоковой.

Сама певица почти сразу отреагировала на новости о гибели бывшего супруга: она выложила видео, где в слезах рассказала о последних годах жизни с Тиммой. «Сейчас я очень сильно прошу — пожалуйста, у меня ребенок, он маленький, он ничего не должен знать. Вы не представляете, в каком аду просто я жила последние годы», — призналась артистка.

Пара начала встречаться в 2019-м и поженилась в сентябре 2020 года. Седокова рассказывала, как Тимма сделал ей предложение. Он устроил ей сюрприз с катанием на яхте, затем встал на одно колено и предложил выйти за него замуж.

Впервые о проблемах в семье Седокова заговорила в декабре прошлого года. Тогда она рассказала, что во время пандемии COVID-19 им пришлось долгое время жить в одной квартире, и они стали конфликтовать. По словам Седоковой, после этого они с мужем решили жить в разных странах.

Нам было очень сложно. Изначально подкосила пандемия, когда мы сели дома и начали друг на друга смотреть. Постоянно. Ну и своей любовью мы друг друга придушили. Когда у тебя весь мир стал заключаться в одном человеке... Мы чуть-чуть друг друга не съели Анна Седокова бывшая жена баскетболиста

У пары не было общих детей, их отношения были омрачены финансовыми трудностями, поскольку Тимма долгое время не получал зарплату во время выступлений за «Химки». По информации Mash, баскетболист жил за счет Седоковой. В минуты нервных срывов он писал в соцсетях, что ей важнее деньги.

Кроме того, спортсмен накопил много долгов. В Латвии, чтобы погасить задолженность Тиммы по алиментам бывшей жене и сыну, по решению суда распродали всю его недвижимость.

Карьера

Спортсмен начинал карьеру в Латвии. В составе юниорской сборной страны стал бронзовым призером чемпионата Европы-2010. Через три года он был выбран на драфте Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) командой «Мемфис Гриззлис», однако карьера форварда в ассоциации не задалась из-за недостатка игрового времени, и он вернулся в Европу.

Янис Тимма (справа) Фото: Гавриил Григоров / ТАСС

Несколько лет Тимма выступал за российские клубы. В 2015 году он подписал контракт с петербургским «Зенитом», с которым стал бронзовым призером Единой лиги ВТБ и был признан лучшим молодым игроком сезона. Затем перешел в подмосковные «Химки», однако из-за финансовых трудностей клуба и смены тренера его игровое время сократилось, что привело к уходу из команды. Последним российским клубом игрока стал казанский УНИКС, с которым он тоже расторг контракт из-за низких показателей.

После того как Тимма пробыл в Лиге развития НБА и пуэрториканском клубе «Гризес де Умакао», он решил перезапустить карьеру и вернуться в Европу. Баскетболист подписал контракт с испанским «Обрадойро» на сезон 2024/2025 года, однако прервал контракт и вернулся в Москву, чтобы спасти свой брак.