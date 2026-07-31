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11:00, 31 июля 2026 (обновлено: 11:07, 31 июля 2026)Мир

Маск высмеял массовый прорыв границы Испании мигрантами

Маск сравнил массовый прорыв границы Испании мигрантами с зомби-апокалипсисом
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Shannon Stapleton / Reuters

Американский предприниматель Илон Маск высмеял массовый прорыв мигрантами испанской границы в автономном городе Сеута на севере Африки, сравнив его с зомби-апокалипсисом. Его комментарий опубликован в соцсети X.

«Ого, ситуация в Испании просто сумасшедшая!» — написал Маск, сопроводив публикацию кадрами из фильма «Война миров Z».

По данным МВД Испании, за последние сутки из Марокко в автономный город Сеута незаконно проникли около 49 тысяч мигрантов. Испанское правительство мобилизовало войска, дислоцированные в эксклаве, для помощи Гражданской гвардии, которая оказалась перегружена работой.

Ранее глава МИД Италии Антонио Таяни призвал к закрытию Шенгенской зоны для Испании после того, как сотни мигрантов из Марокко пересекли границу в Сеуте.

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