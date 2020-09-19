Украинская певица и бывшая солистка группы «ВИА Гра» Анна Седокова вышла замуж в третий раз. Избранником артистки стал 28-летний баскетболист из команды «Химки» Янис Тимма. В этом Седокова призналась в шоу «Вечерний Ургант». Несмотря на то, что выпуск еще не вышел в эфир, его подробности раскрывал портал StarHit.

Ведущий Иван Ургант поздравил пару с помолвкой, на что певица рассказала, что они успели сыграть свадьбу. «Да, мы уже поженились. Я больше не невеста. Мы вообще никому не хотели рассказывать. Решили просто расписаться и отпраздновать в семейном кругу», — призналась Седокова.

Артистка вспомнила и как Тимма сделал ей предложение. Сначала, рассказала певица, она подумала, что спортсмен просто устроил ей сюрприз с катанием на яхте. Однако затем он встал на одно колено и предложил возлюбленной выйти за него замуж.

Ранее Седокова раскрыла свой секрет погашения ипотеки. Певица призналась, что тратит пятую часть каждого своего заработка на погашение кредита. Таким образом она планирует выплатить всю сумму за два года вместе 20-ти, предполагаемых договором.