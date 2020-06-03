Седокова раскрыла секрет погашения ипотеки

Украинская поп-певица и бывшая солистка «ВИА Гры» Анна Седокова рассказала, как ей удалось оптимизировать обслуживание ипотечных кредитов. Секреты погашения долгов она раскрыла в своем Instagram-аккаунте.

Исполнительница выплачивает две ипотеки, стараясь при этом погашать их досрочно. Она планирует полностью избавиться от кредитного бремени за два года, вместо предусмотренных договорами 20 лет. «Смотрите, сколько в месяц вы платите сумму основного долга, а сколько процентов, — посоветовала Седокова. — Приведу пример в моих цифрах. У меня есть ипотека на 7 миллионов, под процент 8,1. В ежемесячную оплату ипотеки входило всего лишь 12 тысяч основного долга и 55 тысяч — проценты. И чего же ипотека не становится меньше? А как, если в месяц я плачу всего 12 тысяч».

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Певица рассказала, что 20 процентов с каждого заработка она направляет на досрочное погашение кредитов, при этом «гасит не сумму платежа, а срок договора». «Если вы гасите сумму платежа, то у меня стоит предел, ниже которого цифра не может быть. Например в другой ипотеке я не могу заплатить меньше, чем 250 тысяч. Но если я хочу погасить срок, то в моем банке можно это делать и по 10 тысяч. Я могу отказаться от каких-то удовольствий и закрыть лучше ипотеку», — пояснила Седокова.

Ранее в июне певица похвасталась покупкой второй квартиры. Они приобрела жилое помещение без отделки и попросила у подписчиков помощи в поиске дизайнера и строительных материалов. Звезда планирует оформить квартиру в неоклассическом стиле.

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