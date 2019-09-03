Бывшая солистка «ВИА Гры» нашла кухню по цене квартиры

Бывшая солистка группы «ВИА Гра» Анна Седокова закончила черновые ремонтные работы в своей новой квартире. Об этом она сообщила в Instagram, посетовав, что ей не хватает денег на покупку высококлассной кухни.

«Я сегодня впервые за все время ощутила, что это будет моя квартира. Посидела на воображаемом диване и поиграла на воображаемом пианино. Вернулась к реальности, когда мне сказали, что хорошая кухня стоит от 2,5 миллиона [рублей] и показали кухню за 5 [миллионов рублей] (...) Это почти еще одна квартира. Я столько не заработаю или заработаю, но только на кухню», — написала Седокова.

Артистка сообщила, что потратила на черновые работы «прилично», но оплату этой части ремонта ей удалось разбить на несколько этапов. Седокова уже выбрала сантехнику и отделочные материалы, а также напольное покрытие: она остановилась на паркете, плиткой будет замощена лишь небольшая часть квартиры. Такой выбор певица сделала, поскольку предпочитает ходить по дому босиком.

«Люди, если у вас есть возможность, покупайте квартиру с ремонтом, но я-то не из слабаков. Так что буду работать и зарабатывать», — заключила она.

В июле Седокова рассказала о своих расходах, признавшись, что на оплату труда своих сотрудников, расходы по ремонту, выплату ипотеки и аренду жилья тратит более миллиона рублей в месяц.

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