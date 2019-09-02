У Ксении Собчак нашли элитную недвижимость в центре Москвы

Самый известный светский персонаж из числа недавно купивших сверхдорогое жилье в столице — телеведущая Ксения Собчак. Об этом сообщается в материалах аналитиков компании Urbanus (есть в распоряжении редакции).

По данным Urbanus, в декабре 2018-го телеведущая приобрела два парковочных места в элитном ЖК «Бродский». Площадь объектов недвижимости — 16,4 и 21,6 квадратного метра. В день этой сделки, подчеркивают аналитики компании, мать Ксении Собчак, сенатор Людмила Нарусова приобрела в том же жилом комплексе две квартиры общей площадью около 325 квадратных метров.

В Urbanus уточняют, что сделки были проведены в закрытом режиме, информация о стоимости недвижимости не раскрывалась. При этом, по оценке аналитиков компании, с учетом рыночных реалий бюджет покупки должен начинаться от 280 миллионов рублей.

Летом 2018-го Ксения Собчак опубликовала в своем Instagram пост с собственной оценкой состояния рынка недвижимости. В нем телеведущая подчеркнула, что цены на жилье в столице будут падать, но этот прогноз не касается элитного сегмента. «В суперэлитном сегменте, лично я считаю, работают три достойных игрока — Vesper (застройщик ЖК «Бродский», — Прим. «Ленты.ру»), Barkli и Capital Group», — написала телеведущая.

Ксения Собчак — популярная телеведущая, дочь бывшего мэра Санкт-Петербурга Анатолия Собчака, генеральный продюсер телеканала «Супер», входящего в медиахолдинг «Газпром-медиа». Участвовала в президентских выборах 2018 года в качестве кандидата. Летом 2019-го Собчак попросила перестать напоминать про ее участие в телепроекте «Дом-2».

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!

*** Обратная связь с отделом «Дом»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала, напишите на этот адрес: dom@lenta-co.ru