Собчак призвала россиян забыть о ее участии в «Доме-2»

Ксения Собчак попросила россиян перестать напоминать про ее участие в телепроекте «Дом-2». Об этом она написала в своем Instagram.

«Я хулиганка. И это основное, что меня определяет. Я люблю смешивать жанры. Прекратите махать, как поеденной молью ветошью, вашим "Домом-2"», — заявила она.

Очередная запись появилась в ее блоге спустя сутки после скандальной публикации, в которой она обвинила россиян в равнодушном отношении к репутации. По ее словам, в стране отсутствует институт репутации, а людей не интересуют проступки друг друга в прошлом.

В мае Собчак была назначена генеральным продюсером телеканала «Супер», входящего в медиахолдинг «Газпром-медиа». Она также ведет канал на YouTube, на котором выходит шоу «Осторожно, Собчак!».

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