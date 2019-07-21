Собчак раскритиковала россиян за равнодушие к репутации

Телеведущая Ксения Собчак упрекнула россиян в безответственном отношении к репутации. Об этом она написала в Instagram-аккаунте.

По ее словам, в стране отсутствует институт репутации, а людей не интересуют проступки друг друга в прошлом. Собчак заявила, что в этом плане Россия «удивительна».

«Друг мой рассказывал: увольняешь сомелье ресторана за то ,что проворовался, а у него через неделю — новая работа. Звонишь специально хозяину винного бара, говоришь: "Я уволил Пупкина за воровство". А хозяин тебе в ответ: «Ну да. Но сомелье-то он хороший"», — привела в пример равнодушное отношение к репутации телеведущая.

Она добавила, что знает много примеров в бизнесе или журналистике, когда публичные промахи или участие в мошеннических схемах людей не мешали им продолжать работать в той же сфере.

Собчак заявила, что подобное отношение к негативным поступкам людей заметно «во всем», однако она не может понять, почему именно в России репутация не играет большой роли.

В начале июля телеведущая ответила в Instagram на комментарии, в которых ее критиковали за публикацию снимка обнаженного сына Платона. Она пожаловалась, что у подписчиков «говно вместо мозгов», и они не понимают, что выкладывать «такие фото маленьких детей нормально, тем более если съемка была сделана со спины».

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