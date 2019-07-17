Собчак нашла порно с азиатками в туалете российского блогера

Телеведущая Ксения Собчак обнаружила журналы с азиатским порно в офисе блогера Ильи Варламова. Он стал героем очередного выпуска шоу журналистки «Осторожно, Собчак». Ролик доступен на YouTube.

Собчак нашла порно, когда зашла в туалет, и затем пристыдила блогера перед камерами. «Вот такой работой вы занимаетесь в офисе. Дрочите с утра до вечера. Ты извращенец, Илья», — сказала она, смеясь.

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Варламов объяснил, что до прихода ведущей такие журналы были по всему офису, а туалет — единственное место, откуда их не убрали. «Это особый вид интересных журналов. Однажды я просто привез их из Японии, а потом они как-то начали увеличиваться в количестве. Видимо, кто-то бывает, привозит и складывает», — признался блогер.

Позже Собчак отметила, что не видит в просмотре порно на работе ничего предосудительного. «Это мило, что люди приходят в офис и дрочат. Это, мне кажется, происходит по всей стране. Это, наоборот, придает тебе человечности», — высказала она свое мнение. На это Варламов возразил, что «на эти журналы еще ни один человек не дрочил».

В выпуске «Осторожно, Собчак» с балериной Анастасией Волочковой журналистка покопалась в личных вещах балерины без разрешения, за что та назвала ее «мерзавкою».

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