Главред ЖЖ ответила на критику Варламова и сравнение ЖЖ с Северной Кореей

Главный редактор «Живого Журнала» Наталья Арефьева ответила на критику блогера Ильи Варламова, заявившего в интервью «Ленте.ру», что у ЖЖ в его нынешнем виде нет будущего. Ответ она опубликовала в своем онлайн-дневнике.

По словам Арефьевой, платформа не стоит на месте. «После перезапуска сервиса в январе, запуска категоризатора с элементами машинного обучения наша месячная аудитория выросла на два миллиона пользователей», — отметила она. По данным «Яндекс.Метрики», месячная аудитория ЖЖ за январь превысила 50 миллионов человек, 33 миллиона из них — читатели из России.

До конца весны ЖЖ планирует запустить систему грантов, а летом представит мобильное приложение. «Уже на этой неделе нас ждет один хороший запуск (но это пока большой секрет)», — добавила Арефьева.

Она утверждает, что «Живой Журнал» готов к переменам, но не всегда может их ускорить. «Да, мы должны и хотим меняться быстрее, но мы не стартап, который начинает с чистого листа: ЖЖ — огромный сервис с историей, требующий серьезных ресурсов на развитие. Я не раз говорила, что нас очень сильно тормозит поддержка старых версий дизайна и ретростилей, но и здесь мы стараемся уважать выбор пользователей, не любящих перемен, и тратим ресурсы на поддержку этого наследия», — написала она.

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Арефьева не согласилась с тем, что ЖЖ, по выражению Варламова, напоминает Северную Корею. «И это сейчас, когда из социальных сетей мы только и слышим про цензуру, ограничения, падение охватов, рандомную политику банов. Более того, мы живем в то время, когда каждая площадка старается максимально держать пользователя внутри. Держать, варить в собственном соку и не выпускать», — подытожила она, приведя в пример ограничения, которые налагают на пользователей владельцы других платформ — Facebook, Instagram и YouTube.

Ранее в интервью «Ленте.ру» Варламов заявил, что не видит будущего у платформы в ее нынешнем виде. По мнению блогера, площадка не поспевает за изменениями, которые диктует время.

«Он [«Живой Журнал»] даже не стоит на месте, он отстает, тащится в хвосте прогресса. Если что-то не поменяется, он сам собой умрет. Это вопрос аудитории», — полагает Варламов.

Блогер назвал ЖЖ «экосистемой за забором» и сравнил его с Северной Кореей. «Что-то у них, наверное, хорошо, но ни туда никто не попадает, ни оттуда никто не уходит, варятся они там в своем соку», — заметил он.

Варламов подчеркнул, что в настоящее время ЖЖ не помогает ему в продвижении контента. «Допустим, я выкладываю ролик на YouTube, и у него аудитория — 10 миллионов человек, на которых он мой контент продвигает. Я выкладываю на ЖЖ — и он ничего не продвигает, никак мне не помогает», — заключил блогер.

«Живой Журнал» — крупнейшая в России блог-платформа с ежемесячной аудиторией более 48 миллионов человек. Сервис был запущен в 1999 году. В апреле ЖЖ исполнилось 20 лет.

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