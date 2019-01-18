Rambler Group обновит «Живой Журнал»

Rambler Group запустила обновление платформы «Живой Журнал». Масштабные изменения затронут как читателей, так и авторов блогов, сообщается в пресс-релизе компании.

Главным нововведением станет система категоризации контента. Эта функция задействует специально созданную технологию машинного обучения. Она анализирует тексты и предлагает посетителям портала уникальные подборки, созданные специально для каждого пользователя. Новая опция позволит малоизвестным блогерам найти своих читателей.

Также начинающие авторы смогут поучаствовать в конкурсе на получение гранта от «Живого Журнала». Победители получат промо-размещение на других площадках холдинга на льготных условиях. Опытные блогеры также получат возможность продвигать свой контент, но на общих основаниях.

Сообщается, что «Живой Журнал» обновит мобильное приложение. В нем будет удобно просматривать ленту и тематические подборки.

Реализация обновлений начнется в ближайшее время. Руководитель проекта LiveJournal Наталия Арефьева ожидает, что изменения приведут к росту трафика до 15 процентов за 2019 год.

«Живой Журнал» — это крупнейшая в России блог-платформа с ежемесячной аудиторией более 48 миллионов человек. Сервис был запущен в 1999 году.

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