Rambler Group договорилась о продаже Price.ru холдингу S8 Capital

Rambler Group договорилась о продаже 100 процентов акций крупнейшего сервиса для выгодных интернет-покупок Price.ru многопрофильному холдингу S8 Capital. Об этом говорится в сообщении группы. В соответствии с соглашением, условия сделки не раскрываются.

«Для нас это успешная сделка, которая подтверждает высокое качество экспертизы Rambler Group в части развития онлайн-проектов, — отметил член управляющего комитета Рафаэль Абрамян. — Мы активно продвигали Price.ru с 2016 года, и за это время компания удвоила свою выручку».

При этом, отметил он, для Rambler Group этот актив не является профильным. «Наша стратегия предполагает фокус на сегменте медиа и развлечений, в связи с чем мы приняли решение о продаже Price.ru. Вырученные средства будут направлены на развитие группы», — добавил Рафаэль Абрамян.

В составе Rambler Group из сервиса сравнения цен Price.ru вырос в площадку для экономного онлайн-шоппинга, которая предоставляет кэшбэк на любые покупки в интернете и 11 тысяч промокодов на скидки. Помимо этого, Price — ведущий ресейлер продуктов Google Ads для SME-сегмента интернет-компаний в России. Совокупный рекламный бюджет, который находится в управлении Price, за этот период вырос в 4,5 раза.

«Приобретение Price.ru соответствует стратегии развития холдинга, ориентированной на диверсификацию бизнес-направлений и создание единой мультифункциональной цифровой платформы», — отметила директор по маркетингу и продажам S8 Capital Анастасия Горячева.

В структуру Rambler Group входят компания Rambler&Co, включающая более 30 ведущих медиа страны, в числе которых Lenta.Ru, АФИША, Чемпионат, Газета.Ru, Секрет фирмы, медийно-сервисный портал Рамблер, а также объединенная сеть кинотеатров «Синема парк» и «Формула Кино», онлайн-кинотеатр Okko, издательская группа «Азбука-Аттикус».

Группа компаний S8 Capital специализируется на создании и развитии высокотехнологичных продуктов и сервисов. Она существует на рынке уже более 25 лет и успешно развивает уникальные отраслевые компетенции, а также занимается разработкой, внедрением и распространением инновационных технологий в ритейле, финансовом и телекоммуникационном секторе, электронной коммерции и цифровых медиа. Основатель и акционер холдинга S8 Capital — российский бизнесмен Армен Меружанович Саркисян.

Price.ru — ведущий сервис для выгодных покупок в интернете. На сайте собрана информация о 23 миллионах товаров и ценах от 4 тысяч российских магазинов. Аудитория сервиса — более 6 миллионов человек в месяц. Также Price.ru является премиальным партнером Google по продаже рекламы в России. Ежемесячно продукты Google Ads через Price покупают более тысячи интернет-площадок и агентств.