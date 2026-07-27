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15:46, 27 июля 2026 (обновлено: 15:54, 27 июля 2026)Россия

В Госдуме призвали российских заключенных искупать вину кровью на СВО

Депутат Картаполов призвал российских заключенных искупать вину кровью на СВО
Майя Назарова
Майя Назарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Andrei Bortnikau / Shutterstock / Fotodom

Депутат Госдумы Андрей Картаполов призвал российских заключенных искупать вину кровью на специальной военной операции (СВО) на Украине. Своим мнением он поделился с изданием Daily Storm.

До этого в нижней палате российского парламента приняли закон о расширении категорий осужденных, которые смогут заключать контракты с Минобороны. В перечень включили 11 статей УК РФ, в их числе бандитизм, контрабанду наличных денег и наркотиков, участие в преступном сообществе.

Картаполов в комментарии позитивно отреагировал на эти изменения. «Надо дать возможность этим людям искупить свою вину», — поделился он.

До этого сообщалось, что препятствием для заключения контракта на СВО могут стать непогашенная судимость за госизмену и шпионаж, угон самолета, корабля или поезда, организация незаконного вооруженного формирования, насильственный захват власти, незаконное обращение с ядерными материалами и радиоактивными веществами, захват заложников и совершение теракта, вооруженный мятеж и публичные призывы к экстремистской деятельности.

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