Депутат Картаполов призвал российских заключенных искупать вину кровью на СВО

Депутат Госдумы Андрей Картаполов призвал российских заключенных искупать вину кровью на специальной военной операции (СВО) на Украине. Своим мнением он поделился с изданием Daily Storm.

До этого в нижней палате российского парламента приняли закон о расширении категорий осужденных, которые смогут заключать контракты с Минобороны. В перечень включили 11 статей УК РФ, в их числе бандитизм, контрабанду наличных денег и наркотиков, участие в преступном сообществе.

Картаполов в комментарии позитивно отреагировал на эти изменения. «Надо дать возможность этим людям искупить свою вину», — поделился он.

До этого сообщалось, что препятствием для заключения контракта на СВО могут стать непогашенная судимость за госизмену и шпионаж, угон самолета, корабля или поезда, организация незаконного вооруженного формирования, насильственный захват власти, незаконное обращение с ядерными материалами и радиоактивными веществами, захват заложников и совершение теракта, вооруженный мятеж и публичные призывы к экстремистской деятельности.